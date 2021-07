Margherita Zanatta contro Sarah Nile: “Dice cattiverie e assurdità, Veronica Ciardi un’amica vera” Dopo che Sarah Nile ha rotto pubblicamente con Veronica Ciardi, per non essere stata invitata al suo matrimonio, Margherita Zanatta (che invece era presente alle nozze con Federico Bernardeschi) è intervenuta in difesa della sposa: “Ho sentito cattiverie e assurdità uscire dalla bocca di una certa persona”.

A cura di Valeria Morini

Nella querelle tra Sarah Nile e Veronica Ciardi, si inserisce l'amica di quest'ultima Margherita Zanatta che, a differenza della Nile è stata invitata al matrimonio con Federico Bernardeschi. La Zanatta, conduttrice televisiva che come le altre due protagoniste di questa storia è stata lanciata dal Grande Fratello (l'edizione numero 11, però), ha preso le difese di Veronica con un lungo e dolcissimo messaggio.

Perché Sarah Nile e Veronica Ciardi hanno litigato (a distanza)

Facciamo prima un passo indietro. Il casus belli di questa "guerra" a distanza "Ciardi vs Nile" sono state le nozze tra Veronica e il calciatore Bernardeschi. Come nel caso del proverbiale e mitologico pomo della discordia, Sarah si è sentita molto offesa per il mancato invito. Chi ha buona memoria ricorderà che lei e la Ciardi fossero "amiche speciali" al Grande Fratello 10. "Questa volta non ci sarà nessun motivo al mondo che mi farà tornare. Questa volta è diverso, è per sempre. Non ti ho mai capita e resterai per me un mistero, so solo che ogni volta che mi avvicino a te vengo ferita e delusa", ha scritto Sarah Nile pubblicamente, rimuovendo la Ciardi da Instagram, "Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito".

Il messaggio di Margerita Zanatta

Dopo qualche giorno di silenzio, Margerita Zanatta ha deciso di intervenire in difesa della Ciardi. Non nomina la Nile, ma è chiaro che il riferimento è a lei: "In questi ultimi giorni ho sentito e letto talmente tante cattiverie e assurdità uscire dalla bocca di una certa persona da pensare che, forse, fosse il caso di rimanermene in silenzio – l’arma più potente di tutte. Una cosa, però, lasciate che ve la dica: chi conosce la piccola Vero dal cuore grande non può che augurare a chiunque di trovare una persona come lei sul proprio cammino". Se Sarah ha parlato di rapporto altalenante con alti e bassi negli anni, che ha deciso di chiudere definitivamente, al contrario la Zanatta loda le doti di amica della Ciardi.

