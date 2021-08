Massimo Ciavarro vittima di furto, i ladri gli svaligiano la casa mentre è in vacanza L’attore è l’ennesima celebrità a finire nel mirino dei topi d’appartamento. La sua abitazione a Roma, vicino a Corso Francia, nella notte è stata presa di mira da ladri esperti che avrebbero forzato la cassaforte e trafugato diversi beni di valore. Assente Ciavarro, che ha lasciato la Capitale per le vacanze.

A cura di Valeria Morini

I topi d'appartamento ancora una volta prendono di mira un personaggio famoso. L'ultima vittima è l'attore Massimo Ciavarro, la cui abitazione a Roma, in una traversa di Corso Francia, è stata svaligiata nella notte. I ladri hanno avuto vita facile, perché Ciavarro è via per le vacanze e sembra che l'allarme sia stato disattivato o comunque non abbia funzionato. Inoltre, sono assenti anche gli altri condomini, per cui i rumori non sono stati uditi da nessuno. Non è chiara la quantità del bottino trafugato, ma si parla di una cassaforte forzata e di altri beni preziosi portati via dalla casa. Dunque, l'entità del furto sarebbe importante.

La dinamica del furto a Massimo Ciavarro

Ci pensa il Messaggero a ricostruire la dinamica dei fatti. Sembra che i ladri, professionisti esperti, abbiano forzato una porta finestra, probabilmente dopo aver compiuto in precedenza un sopralluogo. Se l'allarme principale non è suonato, ce ne sarebbe stato un altro collegato all'abitazione del domestico, che alle 4.20 di notte si è recato sul posto e ha chiamato immediatamente la polizia. È intervenuta una pattuglia del commissariato Ponte Milvio, che ha preso contatto con Ciavarro e sta ora compiendo le opportune indagini.

Ciavarro con il figlio Paolo, ex del GF Vip nato da Eleonora Giorgi

Quando i derubati sono i vip

L'elenco dei vip derubati è lungo. A febbraio i ladri si sono introdotti nella casa trentina di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. A dicembre 2020 Valeria Fabrizi si sfogò per il furto di oggetti preziosi anche dal punto di vista sentimentale, come la fede nuziale del marito Tata Giacobetti. L'agosto 2020 fu la volta di Giuliana De Sio, anche lei derubata mentre era in vacanza. Prima ancora erano entrati in casa di Giulia De Lellis, il giorno di Natale, mentre fu definito "spettacolare" un furto da 150mila euro contro Diletta Leotta, i cui autori andranno a processo a ottobre. Va detto che spesso la tendenza di alcune celebrity a pubblicare sui social ogni momento della loro vita quotidiana, spostamenti compresi, può rivelarsi una ghiotta fonte di informazioni per i malintenzionati.