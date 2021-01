Stavolta è ufficiale: la ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti e il calciatore Kevin Bonifazi sono tornati insieme. Già a inizio gennaio erano circolati i primi rumors sul ritorno di fiamma, alimentati dai manifesti contatti via Instagram e da una foto che mostrava l'influencer napoletana insieme al cagnolino preso mesi prima insieme a Bonifazi. Stavolta, c'è l'annuncio congiunto sui social. "Quello che io intendo per Amore", scrive la Nasti postando una foto con Kevin e il cagnetto Kiamaki, tutti insieme per una vacanza in montagna. Anche il giocatore dell'Udinese ha detto la sua, pubblicando una serie di foto che non lasciano spazio a dubbi.

Angela Nasti e l'amore con Kevin Bonifazi dopo UeD

Angela è la sorella minore di Chiara Nasti, una delle più note fashion influencer italiane. Figlie dell'imprenditore Enzo Nasti e di Gabriella Argento, si sono fatte conoscere dal pubblico imponendosi come webstar tra le più seguite. Se Chiara ha seguito la strada del blog di moda, Angela è passata attraverso la televisione, partecipando come tronista a Uomini e Donne nella stagione 2018/2919. Ha scelto Alessio Campoli, ma la loro frequentazione è stata tra le più brevi nella storia della trasmissione di Maria De Filippi: dopo una manciata di giorni, hanno capito di non avere un reale interesse reciproco e si sono detti addio. Angela ha fatto parlare per un presunto flirt con il ricco Guido Grimaldi e per una riconciliazione con l'ex Mattia Marciano (altro volto di Uomini e Donne): in realtà, si è trattato di semplici gossip senza fondamento, perché poco tempo dopo, nel luglio 2019, la Nasti ha ufficializzato la storia con Bonifazi.

Chi è Kevin Bonifazi

24 anni, nativo di Toffia (Lazio), Kevin Bonifazi milita nell'Udinese dal 2020 (in prestito dalla SPAL). Ha giocato anche nel Benevento, nella Casertana e nel Torino. Prima di trovare l'amore con Angela Nasti, ha avuto una relazione importante con Alice Sabatini, ex Miss Italia, iniziata nel 2015. Kevin e Angela si erano lasciati nell'agosto 2020 ma ora sembrano più vicini di prima.