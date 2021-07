Sonia Pattarino di Uomini e Donne è diventata mamma: “È nata Ginevra” Sonia Pattarino è diventata mamma di Ginevra. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato alla luce la sua prima figlia, nata dalla relazione con l’imprenditore Giovanni La Camera. La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso febbraio, anticipando che si trattasse di una bambina: “Ti ameremo alla follia!” scrive sui social per annunciare l’inizio di questa nuova avventura.

A cura di Ilaria Costabile

Fiocco rosa per Sonia Pattarino, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata mamma di Ginevra, la sua prima figlia. L'annuncio è avvenuto su Instagram, dove l'ex volto del dating show ha mostrato orgogliosa anche vari momenti della sua gravidanza. La bimba è nata nella clinica Humanitas San Pio a Milano, dove è stata accolta dall'incredibile gioia dei suoi genitori, Sonia e Giovanni La Camera. che già nei mesi scorsi avevano comunicato il lieto annuncio, rivelando ai loro follwers che sarebbe arrivata proprio una bella femminuccia.

L'annuncio su Instagram

"Sembrava quasi impossibile. Tanta paura, tanta forza, ed eccoti qua. Ginevra nasce oggi, 30/07/2021 alle ore 10:03 Benvenuta al mondo piccola, ancora non ci credo. Ti ameremo alla follia!" è così che Sonia Pattarino ha comunicato su Instagram che finalmente è diventata mamma, e a lei si è aggiunto il compagno Giovanni che ha scritto sul suo profilo, pubblicando un altro scatto della piccola appena nata: "Vi presento Ginevra. Grazie a tutti, siamo davvero felici". Sono arrivati in poco tempo messaggi e commenti di auguri e congratulazioni da parte di personaggi noti e anche vicini al mondo di Uomini e Donne, dove per la prima volta è comparsa proprio la bella Sonia.

La storia d'amore con Giovanni La Camera

L'amore tra Sonia Pattarino e Giovanni La Camera, imprenditore milanese con un vasto seguito sui social, nasce dopo la storia che l'ex corteggiatrice ha avuto con il tronista spagnolo Ivan Gonzales, conosciuto per essere stato già tentatore a Temptation Island. Dopo la carriera da calciatore, che gli ha regalato numerose soddisfazioni, La Camera ha lasciato il mondo dello sport per dedicarsi all'imprenditoria, soprattutto nel settore della ristorazione. Il loro incontro è avvenuto nel 2020 e da qual momento hanno vissuto intensamente la loro storia toccando il momento più dolce, quello dell'arrivo di un bebè.