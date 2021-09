Ursula Bennardo su Sossio Aruta: “A volte è istintivo, fa grandi stupidaggini” Ursula Bennardo torna a parlare della sua storia con Sossio Aruta dopo la bufera nata in seguito all’annuncio fatto su Instagram dall’ex cavaliere di Uomini e Donne. L’amore tra i due sembrava essersi esaurito, e per giustificare le parole del suo ex, la dama ha dichiarato: “È istintivo e immaturo, fa grandi stupidaggini”.

A cura di Ilaria Costabile

Ursula Bennardo torna a parlare dopo l'annuncio improvviso di Sossio Aruta che dichiarava concluso il loro rapporto. La storia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne sembrava fosse finita senza troppe spiegazioni, con conseguente rettifica da parte di lui e tentativo di rimettere insieme i cocci di un amore che, almeno dalle sue parole, era destinato a finire.

Le spiegazioni di Ursula Bennardo

Ursula Bennardo, quindi, ha voluto chiarire i motivi per i quali ha preferito non esprimersi subito dopo la sfuriata del suo compagno e ha cercato anche di giustificare il suo atteggiamento: "Mi sono presa un po’ di tempo perché dovevo riflettere e trovare le parole giuste, in quanto non ero pronta a parlarne, avrei aspettato evitando il discorso. Sossio a volte è istintivo e immaturo e fa grandissime stupidaggini e quindi mi sono ritrovata in questa situazione”. L'ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, infatti, ha dichiarato di essere stata sopraffatta dall'irruenza del gesto, così repentino da non aver avuto nemmeno il tempo di parlarne ai suoi figli: "I miei figli non ne sapevano nulla, non avevo ancora avuto modo di parlare con loro che dunque l’hanno saputo dai social ed è stato umiliante". A questo, poi, aggiunge che in realtà annunciare la rottura sui social è stata un'iniziativa di cui non era a conoscenza: "È stata solo una sua iniziativa. Io mi ritrovo oggi ancora un po’ scombussolata perché non mi va di parlarne".

L'annuncio e il dietrofront di Sossio Aruta

L'annuncio di Sossio è stato un fulmine a ciel sereno, tanto è vero che alcuni utenti sui social hanno pensato che il cavaliere di Uomini e Donne stesse scherzando, sebbene nel suo post invitata tutti a non cercare motivazioni altre da quelle che lui stesso aveva fornito, che spiegassero la fine di una storia d'amore che sembrava procedere senza intoppi, dal momento che i due si sarebbero anche dovuti sposare. Pentitosi del gesto istintivo, poi, ha deciso di cancellare quanto scritto, per poi soffermarsi sul fatto che potessero esserci ancora delle speranze per recuperare la sua vita con Ursula.