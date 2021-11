Walter Zenga sull’assenza alle nozze del figlio Nicolò: “Lasciamo parlare gli altri, noi sappiamo” Walter Zenga chiarisce i motivi per cui non ha partecipato al matrimonio di suo figlio Nicolò, dopo che erano emerse varie indiscrezioni su una possibile rottura dei rapporti in famiglia.

A cura di Ilaria Costabile

Walter Zenga ha deciso di fare chiarezza in merito alla sua assenza al matrimonio di suo figlio Nicolò, celebratosi a Milano lo scorso 21 novembre e al quale, in realtà, non era presente nessun componente della famiglia di lui. L'ex campione non si è voluto soffermare in dettagli e spiegazioni, lasciando intendere che i motivi di questa sua decisione erano già stati comunicati ai due sposi e che, quindi, tutto quello che è stato detto nei giorni seguenti all'evento non rappresenta altro che puro gossip.

Il chiarimento di Walter Zenga

Con un post su Instagram che ritrae Nicolò Zenga e Marina Crialesinel giorno in cui sono diventati marito e moglie, Walter Zenga stanco delle illazioni sul suo conto, viziate dal fatto che tra il campione e i suoi figli i rapporti sono stati per anni piuttosto distaccati e sporadici, ha chiarito il perché non era presente in un giorno tanto importante come il matrimonio. Questo quanto dichiarato dal noto sportivo:

Non amo rispondere sui social e nemmeno smentire notizie non vere … ultimamente avrei dovuto passare più tempo per prendermi cura di chi presume di sapere e di chi presume di giudicare, commentare e fare titoli per due like in più. Vi auguro ogni bene e noi sappiamo .. agli altri lasciamo il gusto di “parlare” di dire cose senza senso.. ci vediamo presto a Milano tutti insieme e lo dico per un “amico" scanso equivoci e ritrovarmi ancora con qualche notizia falsa e priva di fondamento del tipo, lascia Dubai e torna a vivere a Milano … stranamente sono a Dubai.. ah già voi non lo sapevate, ecco perché vi siete sposati senza invitarmi. A presto, cena pre natalizia con Andrea Zenga e Adua Del Vesco, magari riusciamo anche a coinvolgere Jacopo Zenga. Ps un abbraccio da Samira, Walter jr e Raluca .. ah già scusate non lo sapevano.

Walter Zenga smentisce il gossip sulla nuova fidanzata

Da quanto emerge, quindi, pare che non ci sia aria di rottura tra padre e figli che, anzi, si promettono di incontrarsi quanto prima, magari in prossimità delle vacanze natalizie. Dai saluti finali si evince anche che Zenga non ha lasciato la sua seconda moglie, Raluca, come si era ipotizzato dopo il suo viaggio a Milano in cui era stato beccato insieme ad un'altra donna. Il campione, al momento si trova a Dubai, insieme alla sua famiglia che include, ovviamente, anche la madre di Samira e Walter jr.