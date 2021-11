Augustina Gandolfo a cena con Lautaro, menù per le donne senza prezzi: “E se volessi pagare io?” Indignazione per la compagna del calciatore dell’Inter, Agustina Gandolfo. La modella, a cena in un lussuoso ristorante di Milano con Lautaro Martinez, ha passato una serata quasi perfetta se non fosse per i prezzi mancanti sul menù che le è stato consegnato: “Lo sapevate che in Italia diversi ristoranti non mettono i prezzi sul menù alle donne? E se volessi pagare io? Sono indignata”, ha scritto poco dopo su Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

Una cena in un lussuoso ristorante di Milano, nei pressi di Piazza Duomo, per festeggiare un'occasione speciale. Lautaro Martinez e la compagna Augustina Gandolofo hanno deciso di concedersi una romantica serata fuori, dopo il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino con l'Inter fino al 2026. Una serata perfetta, se non fosse per il menù. E non per i piatti offerti, che a giudicare dalle Instagram Stories pubblicate dalla modella sembravano avere un aspetto invitante, ma per i prezzi "nascosti": "Lo sapevate che in Italia diversi ristoranti non mettono i prezzi sul menù alle donne? E se volessi pagare io? Sono indignata", ha scritto Augustina sui social.

Prezzi nascosti sui menù dati alle donne, la rabbia di Augustina

A cena con il compagno Lautaro Martinez, Augustina Gandolfo ha notato sul menù una voce mancante che non le è di certo passata inosservata. Nel lussuoso ristorante di Milano, affacciato sulla Galleria Vittorio Emanuele II, la modella si è vista consegnare un cosiddetto "menù di cortesia", pensato per gli ospiti ma spesso dato alle donne, con i prezzi delle portate nascosti. L'amara scoperta ha fatto indignare Augustina che si è subito sfogata su Instagram: "Lo sapevate che in Italia diversi ristoranti non mettono i prezzi sul menù alle donne? E se volessi pagare io? Sono indignata". A rendere ancora più grave la situazione, secondo la modella, è la giustificazione data alla scelta: "La cosa peggiore è che molti italiani giustificano questo fatto dicendo che succede solo nei ristoranti di un certo livello. E quindi le donne non possono pagare se si tratta di una cena più costosa?".

Instagram Stories pubblicata da Augustina Gandolfo

Chi è Augustina Gandolfo, la compagna di Lautaro Martinez

Augustina Gandolfo, 24 anni, è la giovanissima compagna di Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter. Argentina di nascita e italiana di adozione, è modella, fashion blogger e da poco anche mamma. Lo scorso febbraio, infatti, i due sono diventati genitori per la prima volta della piccola Nina.