Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese di nuovo allo scoperto. Questa volta è la showgirl a mostrarsi ai fan in compagnia della sua nuova fiamma, pubblicando per la prima volta le immagini di una cena romantica tramite le sue Instagram Stories. Belén in questi giorni si trova a Roma per registrare le puntate di ‘Tu sì que vales‘. L'ormai noto hair stylist l'ha raggiunta nella Capitale, dove insieme si sono concessi una cena a lume di candela a base di cucina italo-francese, in un rinomato ristorante del centro. Belén documenta la serata, mostrandosi allo specchio nel locale. Poi, seduta al tavolo, fotografa i due calici di vino bianco: davanti a lei c'è Antonino, ben riconoscibile dal tag. Infine si siede al suo fianco e gira un video allo specchio. Lei è dolcemente appoggiata alla sua spalla, lui le imbocca il dessert con un cucchiaino. A fine serata, Spinalbese pubblica una foto sensuale di Belén, al buio. È la sua inconfondibile silhouette.

in foto: (fonte: Instagram Story @antonspin_)

Belén irrompe sul profilo di Antonino Spinalbese

La loro storia sembra essere ormai ufficializzata. Appena una settimana prima, Antonino ha pubblicato su Instagram il primo video in cui compare Belén, con la didascalia "Bambola" allegata al post. Lei risponde: "Mi piace come mi vedi". Un segnale interpretato come vera e propria conferma del loro flirt. Belén ha da poco festeggiato i suoi 36 anni, con una festa in famiglia in compagnia dei suoi cari e degli amici più stretti. Spinalbese era presente e sembra a tutti gli effetti essersi integrato nella famiglia Rodriguez. La coppia di recente ha persino deciso di farsi lo stesso tatuaggio con la scritta "Chupito". Secondo le ricostruzioni fatte su Instagram, dovrebbe trattarsi di un tatuaggio di gruppo fatto insieme ai compagni di viaggio della scorsa estate, dopo il viaggio ad Ibiza.

Belén ha confermato di essere impegnata

Dopo mesi di silenzio, di recente Belén Rodriguez si è raccontata in un'intervista a "Il Fatto Quotidiano". Si è confidata alle pagine del giornale, raccontando di averci provato fino alla fine con Stefano De Martino, ex marito e padre del figlio Santiago. Ma a quanto pare tra i due le cose non funzionavano già da tempo: "È lecito che una famiglia, che si è rotta tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine". Poi, alla domanda che tutti da mesi avrebbero voluto farle, ha risposto: "Sono single? No, assolutamente no". A quanto pare la showgirl è impegnata e innamorata.