Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano: “Io e te e tutto il mondo fuori” Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano. Finalmente è arrivata la proposta di matrimonio da parte dell’ex allenatore della campionessa di nuoto che, ovviamente, ha risposto in maniera affermativa. I futuri sposi hanno pubblicato anche due scatti in cui mostrano questo romantico momento: “Io e te e tutto il mondo fuori” scrive la nuotatrice.

A cura di Ilaria Costabile

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano. L'odore di fiori d'arancio era già nell'aria, ma la campionessa olimpica ha pubblicato su Instagram la foto della proposta con tanto di didascalia a confermare il lieto annuncio, mostrando il momento in cui il suo compagno le ha consegnato il bramato anello che suggella la loro unione. Dopo aver lasciato il nuoto a livello agonistico, quindi, è davvero pronta ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

La proposta di matrimonio

"Io e te e tutto il mondo fuori. Sì" scrive Federica Pellegrini pubblicando una foto in cui bacia Matteo Giunta immortalato ancora in ginocchio con la custodia del gioiello ancora tra le mani. Una notizia che, in effetti, suona come una conferma di un amore già consolidato che i due hanno cercato di tenere lontano dal mondo del gossip il più a lungo possibile. Non manca anche il commento del futuro sposo che, infatti, pubblica una foto che lo ritrae insieme alla sua dolce metà, felici e ancora commossi, scrivendo accanto allo scatto: "Sono un ragazzo fortunato mi ha detto sì". I due avevano trascorso un weekend romantico a Venezia solo la settimana scorsa e, di fatti, sono stati beccati dai fotografi del settimanale Chi, intenti a scambiarsi dolci effusioni tra i canali della Laguna.

Fonte Instagram

L'amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta

La storia tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta è stata ufficializzata diverso tempo dopo la nascita del loro sentimento, nonostante nell'ambiente e anche sulle pagine delle cronache rosa il loro legame non era propriamente segreto. Una relazione che si è sviluppata su più piani: da allenatore ad amico, da amico a compagno di una vita. Un'evoluzione graduale che, però, ha portato la campionessa di nuoto a vivere la sua storia d'amore nel miglior modo possibile e permettendole di scegliere con sicurezza ed entusiasmo l'uomo con cui condividere le sue giornate e i suoi progetti. In una recente intervista, infatti, aveva dichiarato sul suo conto: "È l'uomo migliore che io conosca"