Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez, com’è finita la loro storia e cosa c’entra Dayane Mello

È finito al centro dei gossip per i suoi brevi e passionali flirt: Dayane Mello prima, Belen Rodriguez poi e, qualche mese fa, anche Soleil Sorge. Così Gianmaria Antinolfi è passato in pochissimo tempo dall'imprenditoria alle prime pagine dei settimanali. La passione con la showgirl argentina è esplosa come una bomba durante l'estate dello scorso anno: i due sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre si scambiavano un bacio bollente. In quel periodo, però, l'imprenditore napoletano stava già frequentando Dayane, che a Chi ha rivelato: "Lui frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempita di bugie". Ora Gianmaria è un concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, dove a sua insaputa ha ritrovato anche la ex fiamma Soleil. Nell'ultimo anno la sua vita sentimentale è stata senza alcun dubbio movimentata, e le premesse fanno pensare che lo sarà anche la sua permanenza nella Casa più spiata d'Italia.

Il flirt con Belen Rodriguez

La passione tra Gianmaria e Belen esplode come una bomba nell'estate del 2020: una copertina del settimanale Chi ha paparazzato i due mentre si scambiano un bacio passionale durante una romantica vacanza a Capri. Secondo il settimanale, la showgirl argentina e l'imprenditore napoletano si sarebbero conosciuti durante una cena a Milano. A presentarli sarebbe stato Mattia Ferrari, un amico di Belen, vedendo la showgirl abbattuta per la fine della relazione con Stefano De Martino. I due avrebbero così iniziato a sentirsi, fino alla fatidica vacanza.

La copertina di Chi che ha paparazzato Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi

Dayane Mello tra Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez

Quando Belen e Gianmaria hanno iniziato a sentirsi, lei era appena uscita dalla relazione con il padre di suo figlio, Stefano De Martino. Lui, invece, non era single: stava già frequentando la modella brasiliana Dayane Mello. Per lei, la scoperta del flirt è arrivata come un fulmine a ciel sereno, come ha spiegato a Chi: “Quando ho visto la copertina di Belen e Gianmaria non ci potevo credere: lui frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempita di bugie". Dayane e Gianmaria si frequentavano da circa un mese e mezzo quando lui, dopo una presunta cena di lavoro, ha iniziato a comportasi in modo diverso: "È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro, poi ho scoperto che a quella cena c’era Belén Rodríguez. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi”.

Dayane Mello, modella brasiliana ed ex flirt di Gianmaria Antinolfi

L'avventura con Soleil Sorge prima del GF Vip

Sono stati ancora una volta degli scatti a rendere pubblico il nuovo presunto flirt di Gianmaria. Questa volta al suo fianco c'è Soleil Sorge, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne e le foto risalgono a questa estate. I due sono stati immortalati in atteggiamenti complici, nonostante non ci sia stata prova di un bacio. La passione però sembra essersi spenta nel giro di pochi mesi. Ora, a loro insaputa, si sono ritrovati insieme nella casa del Grande Fratello Vip 6. Gianmaria, parlando con Raffaella Fico, si è già lasciato andare alle prime spiegazioni sul rapporto con Soleil: "Abbiamo litigato, abbiamo avuto delle discussioni e ci siamo allontanati. Lei ha provato a richiamarmi ma io ho chiuso i rapporti. Sono stato innamorato di Sole, ma lei mi ha sempre detto di non volere una relazione, diceva sempre che non stavamo insieme e che non era pronta ad avere una storia".