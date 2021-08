Ginevra Lambruschi si sposa, a nozze l’ex di Niccolò Bettarini e Pierpaolo Pretelli Già corteggiatrice a Uomini e Donne e protagonista del gossip, oggi è innamoratissima del suo Mirko Antonucci, da cui a marzo 2021 ha avuto la figlia Sophie. Ora, il calciatore le ha chiesto di sposarlo e l’influencer ha pubblicato il video della proposta di matrimonio: “Io e te, per sempre! Ti amo amore mio”.

A cura di Valeria Morini

Ginevra Lambruschi è pronta a pronunciare il fatidico sì. La popolare influencer con oltre 550mila follower su Instagram, nota in passato per aver partecipato a Uomini e Donne e come grande protagonista del gossip, sposerà il suo Mirko Antonucci, calciatore del Cittadella. Lo scopriamo dal video della proposta di matrimonio, immortalata nell'immancabile video social. "Io e te, per sempre! Ti amo amore mio".

I due sono già genitori di Sophie

Antonucci e la Lambruschi hanno deciso di bruciare le tappe, a dispetto della giovane età. Lui ha 22 anni, lei ne festeggerà 24 a novembre. Meno di un anno dopo essersi messi insieme, annunciavano già di essere in dolce attesa. La loro prima bambina, Sophie, è nata nel marzo 2021. Ora, il matrimonio, la cui data non è ancora stata annunciata.

Ginevra Lambruschi, tra gossip e Uomini e Donne

La Lambruschi si è fatta conoscere tramite il web, dove è attivissima come modella, ma non solo. Ginevra ha infatti tentato anche la strada della televisione, con una breve parentesi a Uomini e Donne come corteggiatrice di Marco Cartasegna che nel 2017 ha però deciso di eliminarla rapidamente. In passato, inoltre, prima di trovare l'amore con Antonucci, ha fatto parlare la cronaca rosa. Ha avuto una storia importante con il cantante Riccardo Marcuzzo ("Ho sofferto molto", aveva confessato la giovane). Poi, per cinque mesi è stata legata in una chiacchieratissima relazione con Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura. La storia si è chiusa prima che Ginevra potesse conoscere la "suocera": "Mi ha mollata senza un motivo. Tra me e Niccolò è finita senza che me ne rendessi conto". Poi il già citato passaggio a Uomini e Donne e quindi il flirt con Pierpaolo Pretelli, finito in modo un po' bizzarro: l'attuale fidanzato di Giulia Salemi ha deciso di porre fine alla loro breve frequentazione mollando Ginevra Lambruschi in diretta tv, durante un'ospitata a Pomeriggio 5.