La principessa Charlène di nuovo lontana da Monaco La principessa Charléne di Monaco è di nuovo lontana dal Principato. Stando a quanto dichiarato da Alberto II avrebbe bisogno di tranquillità e riposo.

A cura di Ilaria Costabile

La principessa Charléne di Monaco ha nuovamente lasciato il Principato, lo ha annunciato proprio Alberto II ai microfoni di Monaco Matin, intervistato prima della celebre Fête National che si terrà il 19 novembre e alla quale sua moglie non parteciperà. Le speranze erano che la principessa potesse ben presto recuperare le forze per poter prendere parte ai festeggiamenti, ma purtroppo, necessita ancora di un periodo lontano dalla mondanità per riprendersi del tutto.

Charléne Wittstock ancora a riposo

"Charlène sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e tranquillità. Per questo resterà un po’ di tempo lontano dalla Rocca. È molto stanca, non solo fisicamente ma anche psicologicamente" queste le parole con cui il principe Alberto di Monaco ha spiegato i motivi per cui sua moglie è stata nuovamente allontanata dal Principato, alle quali ha aggiunto: "benché lontana, sarà facile per me e i bambini andare a trovarla e passare del tempo con lei". Queste dichiarazioni erano state anticipate da un comunicato diffuso dalla casata monegasca, in cui si leggeva chiaramente: "La Principessa è molto provata dalle pesanti terapie cui ha dovuto sottoporsi in questi mesi, ragion per cui non potrà sfortunatamente essere presente alle celebrazioni della Festa Nazionale al fianco della sua famiglia".

Il ritorno in Francia

La principessa, infatti, aveva fatto il suo rientro a Monaco lo scorso 8 novembre, dopo aver trascorso otto mesi in Sudafrica. La 42enne, partita per un viaggio nella sua terra natia per un tempo decisamente inferiore a quello poi trascorso, è stata colpita da un'infezione per la quale si è dovuta sottoporre ad un intervento e che he la procurato non poche preoccupazioni. Dopo l'apprensione dei sudditi e l'attenzione dei media, finalmente l'ex nuotatrice ha fatto ritorno in Francia, atterrando a Nizza, dove è stata accolta dalla stampa, per poi recarsi di fretta a Monaco. Molti hanno ipotizzato in questi mesi di lontananza che il motivo di questo distacco era da ricercare in una crisi matrimoniale, cosa che poi è stata smentita dallo stesso sovrano in un'intervista.