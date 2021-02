Melissa Satta festeggia il suo compleanno, il primo dopo la separazione dal marito Kevin Prince Boateng. L'ex Velina ha spento trentacinque candeline in compagnia di alcuni amici nel suo appartamento di Milano. Con lei anche il figlio Maddox, 7 anni, come mostra Melissa Satta con un tenero scatto su Instagram e una dedica speciale: "Grazie a te la mia vita è ogni giorno più bella". D'altronde non è stato un anno semplice per la modella, che oltre al divorzio da Boateng ha affrontato il Coronavirus insieme al piccolo Maddox.

Melissa Satta e il divorzio da Boateng

Sul finire di un tragico 2020, Melissa Satta ha annunciato ai suoi fan la decisione di separarsi dal calciatore Kevin Prince Boateng dopo 9 anni di matrimonio. Una scelta fatta di comune accordo, stando a quanto aveva spiegando l'ex Velina su Instagram, per permettere a entrambi di ritrovare la loro serenità. Tempo poche settimane che la Satta è finita sulle pagine di Chi per il presunto flirt con un nuovo uomo, Matteo Rivetti, ben presto smentito. La modella non solo ha negato di avere già un nuovo compagno al suo fianco, ma si è detta "sconvolta e addolorata" da gossip fasulli di questo tipo che non rispettano il momento doloroso che sta attraversando.

Melissa Satta e Maddox hanno avuto il Covid-19

Come se non bastasse, un mese prima di ufficializzare la separazione dal calciatore, Melissa Satta e il figlio Maddox erano risultati positivi al Coronavirus. Una notizia tenuta lontana dal gossip fino a quando entrambi si sono negativizzati. La scorsa primavera insieme a Boateng la famiglia aveva scelto di lasciare Instanbul, dove vivevano, per tornare in Italia e trascorrere qui il primo lockdown. A quanto pare però la stabilità a Milano non ha aiutato a risolvere la crisi di coppia già in corso da almeno un anno. Così non appena il Covid le ha dato tregua, Melissa Satta ha ripreso i suoi progetti lavorativi e di vita da mamma single.