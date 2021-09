Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia beccati di nuovo insieme Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia sono stati beccati nuovamente insieme dai fotografi del settimanale Oggi. I due avrebbero trascorso un weekend fuori porta insieme, come dimostra il fatto che la scorta lo abbia accompagnato sotto l’abitazione della showgirl, dove si era recato anche qualche sera prima.

Il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto che mostrano Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi di nuovo insieme. Sembrerebbe che i due abbiano trascorso un weekend fuori Milano, nella casa in campagna dell'imprenditore che accompagnato dalla scorta è passato sotto casa della ex velina. In altre foto, invece, si vede il fratello del Cavaliere salire nell'abitazione della showgirl, dove avrebbe trascorso la serata.

Paparazzati insieme più di una volta

Non è la prima volta che i fotografi beccano i due insieme, come dimostrano le foto della vacanza a Portofino e anche gli scatti in barca in Sardegna. Pare, quindi, che il feeling tra i due ci sia eccome, sebbene non ci siano state conferme da parte dei diretti interessati. Interrogata su una possibile liaison con l'imprenditore la showgirl ha sempre dichiarato che tra loro ci sia solamente una "bella e duratura amicizia", senza aggiungere altro. Nessuno dei due pare che sia attualmente impegnato, condizione che fa aumentare le possibilità che tra loro gli incontri possano essere decisamente più romantici che amicali.

Maddalena Corvaglia e il desiderio di innamorarsi

L'ex velina ha dichiarato su Instagram, dopo l'impazzare del gossip, che non vede l'ora di innamorarsi di nuovo, facendo intendere che non è l'imprenditore l'uomo che le avrebbe fatto nuovamente sussultare il cuore. Dal 2017, infatti, Maddalena Corvaglia non ha avuto storie che siano giunte sulle pagine delle cronache rosa, soprattutto dopo la fine del suo matrimonio con il chitarrista Stef Burns, dal quale ha avuto la figlia Jamie Carlyn Birnbaum. Ragion per cui il desiderio di un nuovo amore, dopo quelli passati, potrebbe aver fatto nuovamente capolino nella vita sentimentale della showgirl, ma come aveva già dichiarato Alfonso Signorini lo scorso giugno sulla sua rivista, sebbene sia stata beccata più volte in compagnia del fratello minore di Silvio Berlusconi, non è indicativo di una storia d'amore.