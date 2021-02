San Valentino 2021 è stata una giornata romantica per tanti Vip, che nonostante le restrizioni legate al Covid sono riusciti comunque a trascorrere la festa degli innamorati insieme alla loro dolce metà. Da Diletta Leotta e Can Yaman che sono finalmente usciti allo scoperto con la foto del loro quasi bacio in riva al mare, ad Giulia De Lellis con Carlo Beretta e quel suo "Ho detto sì". Elettra Lamborghini e Afrojack destano la curiosità dei fan con un sospetto "pancino" e Chiara Nasti che con un misterioso bouquet col numero 22 lascia pensare ad un ipotetico flirt con Nicolò Zaniolo.

Giulia De Lellis con Carlo Beretta: "Ho detto sì"

Giulia De Lellis ha trascorso un romantico San Valentino di sole in riva al mare. Fuga dalla città insieme al suo ormai non nuovo compagno Carlo Beretta, arrivato nella sua vita dopo la rottura con Andrea Damante. L'influencer ha pubblicato su Instagram le foto di un lento risveglio e di una fuga verso il mare insieme a Carlo. Ad attenderli c'era un romantico pranzo a base di pesce, durante il quale Giulia De Lellis ne ha approfittato per fare "ironia" sul suo nuovo amore. "Ho detto sì", scrive in una Instagram Story, nella quale mostra un anello. "Ho detto sì al primo, dopo tutti ‘sti antipasti", chiarisce nella Story seguente.

Elettra Lamborghini, Afrojack e la foto col "pancino" sospetto

Elettra Lamborghini e il marito Afrojack hanno trascorso la giornata di San Valentino negli Stati Uniti. Anche per loro un dolce risveglio, con una ricca colazione a base di uova, bacon e croissant nella casa americana del dj. Non sono mancati scatti d'amore, ma uno in particolare ha attirato l'attenzione dei fan. Elettra, in casa, è in costume da bagno e alle sue spalle Afrojack la abbraccia mettendo le mani proprio sul ventre e scatenando una pioggia di commenti al post su Instagram, da parte di chi si chiede se la regina del twerk sia in dolce attesa. Al momento da parte della coppia non c'è naturalmente nessuna conferma, ma quel che è certo è che il loro matrimonio procede a gonfie vele e che Elettra non ha mai fatto mistero di voler diventare presto mamma.

Chiara Nasti e l'ipotesi flirt con Nicolò Zaniolo

Chiara Nasti ha una passione per i calciatori. Fino a pochi giorni prima di San Valentino sui social era esploso il gossip che vedeva il giocatore del Paris Saint Germain Neymar pazzo per l'influencer napoletana. Una voce lanciata dal settimanale Chi, confermata dai numerosi "like" che Neymar lascia sul profilo della blogger. Ma per il giorno degli innamorati Chiara Nasti ha trascorso un romantico weekend a Roma, in un lussuoso hotel con vista Colosseo. Tutto documentato sul suo profilo Instagram, compreso un misterioso bouquet di rose rosse con il numero "22". I fan più attenti hanno subito pensato che il mittente potesse essere essere Nicolò Zaniolo, il centrocampista della Roma, di recente travolto dal gossip con Madalina Ghenea, che veste proprio la maglio numero 22.

Diletta Leotta e Can Yaman pazzi d'amore

Diletta Leotta e Can Yaman sono finalmente usciti allo scoperto nel giorno di San Valentino con una foto su Instagram. Con un romantico scatto che li ritrae felici e innamorati, ma sopratutto vicinissimi al bacio. Dietro di loro un romantico tramonto in riva al mare, probabilmente quello di La Spezia visto che la conduttrice sportiva, che ha ormai archiviato la storia con Daniele Scardina, ha trascorso nella città ligure il weekend per via della partita La Spezia Milan di sabato 13 febbraio.

Vanessa Bryant e la foto di San Valentino con Kobe Bryant

Capitolo a parte per Vanessa Bryant, moglie del leggendario campione di basket Kobe Bryant morto il 26 gennaio 2020 in un tragico incidente in elicottero insieme alla figlia Gianna ed altre sette persone. Mamma delle altre tre figlie nate dal matrimonio col campione Natalia, Bianca e Capri, a poco più di un anno dall'evento che ha stravolto la loro famiglia, Vanessa Bryant ha pubblicato sul suo profilo Instagram una romantica foto di San Valentino risalente all'anno 2000, quando il campione la sorprese con un bouquet di rose rosse.