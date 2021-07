Stefano Sensi e Giulia Amodio, il sì con 300 invitati, la sposa: “Oggi sono felice” Stefano Sensi e Giulia Amodio si sono finalmente sposati a Ostuni. Il centrocampista dell’Inter e la modella, infatti, hanno dovuto spostare le nozze previste per lo scorso maggio a causa della pandemia e delle ristrettezze. I due sposi sono convolati a nozze davanti a 300 invitati con cui hanno festeggiato in una masseria.

A cura di Redazione Spettacolo

Stefano Sensi e Giulia Amodio si sono finalmente sposati a Ostuni. Il centrocampista dell'Inter e la modella, infatti, hanno dovuto spostare le nozze previste per lo scorso maggio a causa della pandemia e delle ristrettezze dovute al Covid. I due hanno preferito rimandare di qualche mese e solo pochi giorni fa Amodio ha annunciato il giorno del matrimonio: "Il grande giorno è dietro l’angolo.. Domani saremo marito e moglie ancora non posso crederci. Ci vediamo all’altare amore mio" aveva scritto alla vigilia la donna a cui aveva risposto il calciatore dell'Inter e della Nazionale che aveva commentato: "Non vedo l ora di vederti arrivare in tutto il tuo splendore amore".

Il matrimonio a Ostuni

Il matrimonio, quindi, si è tenuto a Ostuni, in provincia di Brindisi, dove è nata la modella prima di trasferirsi a Cesena, dove aveva conosciuto il futuro marito che giocava nella squadra di calcio. Dopo cinque anni di fidanzamento, quindi, i due sono convolati a nozze, non senza qualche problemino logistico, appunto, legato al Covid. La festa, che si è tenuta in una masseria, è durata tutto il giorno e anche la notte, con circa 300 invitati che hanno festeggiato, cantando, ballando e giocando, come si vede anche dai video che i due e molti invitati hanno postato sui social network. Si vedono i tavoli, i giochi tra loro, ma anche il sì in Chiesa, con tantissime persone ad attenderli all'uscita e il classico lancio del riso. La mattina dopo Amodio ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno partecipato: "Oggi sono felice" ha scritto.

Stefano Sensi e Giulia Amodio (ph via IG Dott.ssa Federica Cuni)

Sensi si sposa dopo Verratti e Bernardeschi

È periodo di matrimonio per i calciatori italiani e in particolare per quelli della Nazionale di calcio, visto che nei giorni scorsi erano convolati a nozze anche Marco Verratti e la modella francese Jessica Aidi così come il calciatore della Juventus Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi il cui sì è stato accompagnato da tanta passione e anche una coda polemica di gossip che ha coinvolto l'ex amica della donna Sarah Nile. Sensi ha potuto festeggiare dopo la delusione per l'infortunio che lo ha costretto a non poter partecipare all'Europeo trionfale della Nazionale di calcio, vincitrice a Wembley contro l'Inghilterra. Il calciatore, infatti, è stato sostituito poco prima del calcio d'esordio da Matteo pessina.