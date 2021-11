Gigi D’Alessio e le posate d’oro per Denise Esposito: il perché di questo gesto d’amore Gigi D’Alessio ha voluto omaggiare la sua Denise Esposito con ‘le posate d’oro’. A Fanpage.it parla il titolare del ristorante che ha avuto a cena la coppia napoletana.

A cura di Gaia Martino

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Gigi D'Alessio e Denise Esposito che presto diventeranno genitori di un bebè. Il cantautore napoletano diventerà papà per la quinta volta dopo la nascita dei primi tre figli, avuti dalla prima moglie Carmela Barbato, e dell'ultimo nato dalla storia d'amore con Anna Tatangelo. Beccati dai paparazzi, poco meno di un mese fa la giovane napoletana ha pubblicato il primo post di coppia, insieme al suo compagno. Un bacio ed un sorriso sono le due immagini che scorrono nel video pubblicato su Instagram da Denise: Gigi D'Alessio sembra davvero felice ed innamorato vicino la sua nuova compagna. Ieri sera la coppia è uscita a cena a Roma ed il cantante ha fatto un gesto d'amore per la sua dolce metà, presto mamma.

Il gesto d'amore per Denise

Gigi D'Alessio dopo il prezioso regalo alla notizia della gravidanza, ha sorpreso ancora una volta la sua Denise. La coppia ha cenato a Roma nel ristorante Alfredo Alla Scrofa che spesso li vede clienti ed essendo la gravidanza quasi agli sgoccioli, per la giovane napoletana è arrivato un gesto davvero speciale richiesto dal suo compagno. Al tavolo, oltre al succulento piatto, sono arrivate le posate d'oro, pezzi unici per il ristorante. Si tratta di una forchetta e un cucchiaio d'oro firmati da due divi di Hollywood, Douglas Fairbanks e Mary Pickford.

La redazione di Fanpage.it ha contattato Mario Mozzetti, il titolare del ristorante, il quale ha spiegato che le ‘posate d'oro' fanno parte della loro storia e Gigi D'Alessio le ha scelte per compiere un gesto d'amore per la sua compagna. Un gesto di buon auspicio, vista l'imminente fine della gravidanza.

Lui è un nostro cliente, le conosce. Siccome la compagna è incinta, ha voluto portarla qui come omaggio, come portafortuna.

Il significato delle posate d'oro offerte dal ristorante

Il Signor Mozzetti, titolare del ristorante che ha ospitato il cantautore napoletano e la sua compagna, ai microfoni di Fanpage.it ha spiegato che le posate d'oro sono un omaggio che offrono per assaporare il loro ‘Piatto d'onore':

Fanno parte della nostra storia, le doniamo vicino le fettuccine Alfredo, a chi le desidera, a chi riteniamo sia di ispirazione per poterle mangiare, che possa essere una donna incinta o un personaggio famoso. Si tratta del ‘Piatto d'onore‘ che venne dato all'epoca ai due attori del cinema che ci hanno resi famosi in America. Le diamo al personaggio più rilevante del tavolo.

La forchetta ed il cucchiaio che il ristorante offre ai clienti sono un dono ricevuto da Douglas Fairbanks e Mary Pickford, due famosi attori americani, che cenarono una sera nel locale durante il loro viaggio di nozze a Roma. Sulle posate in oro massiccio è incisa una dedica: "To Alfredo the King of the noodles", come riporta il sito ufficiale del ristorante.

Chi è Denise Esposito

La napoletana ha rubato il cuore del cantautore partenopeo e presto sta per dare alla luce il frutto del loro amore. Denise Esposito ha 28 anni ed era una fan di D'Alessio, riuscita a conoscere il suo ‘mito' grazie ad un'amica in comune dopo un concerto nel 2020 a Capri. Tra i due scattò subito il colpo di fulmine e da quel momento non si sono mai più separati. Nonostante la differenza d'età hanno deciso di costruire un futuro insieme e presto daranno il benvenuto al loro primo figlio, il quinto per il cantante.