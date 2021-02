Belén Rodriguez è pronta a diventare mamma per la seconda volta. La showgirl aspetta un bebè dal fidanzato Antonino Spinalbese. Gli ultimi mesi sono stati particolarmente intensi per lei. Ha dovuto affrontare il dolore per la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Poi, l'amica Patrizia le ha presentato l'hair stylist che si è rivelato l'uomo perfetto per lei. Nel mezzo, un breve flirt con Gianmaria Antinolfi.

Maggio 2020 – La fine del matrimonio con De Martino

Le voci di una crisi tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino si rincorrevano già da un po' quando Belén Rodriguez decise di prendere la parola sui social. Era maggio 2020 e la showgirl argentina, visibilmente provata, spiegò di stare attraversando un periodo difficile: "Prendo un po’ di forza perché non ho mai fatto una storia del genere. Non sono giornate facili per me, sono giornate complicate. Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre". Due mesi più tardi, esplose il gossip sul presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi, una fake news smentita dai diretti interessati.

I commenti di Stefano e Belén sulla rottura

A giugno del 2020, Belén Rodriguez commentò la rottura con Stefano De Martino, sul settimanale Chi. La showgirl spiegò: "Non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa. Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. In amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto ‘scema' in fronte". Più recenti le dichiarazioni del ballerino. A gennaio 2021, infatti, Stefano ha chiarito che non reputerà mai il matrimonio con Belén un fallimento:

"Non ha più senso dire il matrimonio è ‘fallito', io dico che nella migliore delle ipotesi si è ‘compiuto' ed è qualcosa di bello che c'è stato e i figli ne sono la prova. Ma ogni storia d'amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento, dobbiamo far pace con questa visione e non usare un termine così negativo".

Giugno 2020 – Il breve flirt con Gianmaria Antinolfi

A fine giugno 2020 è esploso il gossip sul flirt tra Belén Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, manager nel campo della moda. Secondo quanto ricostruito dal settimanale Chi, la showgirl avrebbe conosciuto Antinolfi tramite un amico comune. I due si sono ritrovati prima sul Lago di Como, poi hanno trascorso un weekend a Capri in occasione del compleanno di lui. A luglio, la madre del manager ha fatto sapere che Antinolfi aveva lasciato Dayane Mello per Belén. Lo stesso mese, veniva immortalato mentre baciava la showgirl argentina e, successivamente, mentre teneva in braccio Santiago. La loro breve relazione poi si è interrotta.

Agosto 2020 – L'amore con Antonino Spinalbese

Secondo quanto ha dichiarato Belén Rodriguez al settimanale Chi, avrebbe conosciuto Antonino Spinalbese otto mesi fa, dunque a giugno, grazie all'amica Patrizia che glielo avrebbe presentato. Per la showgirl è stato un colpo di fulmine. Le prime foto del loro amore, hanno cominciato a circolare in agosto, quando Vero ha pubblicato il bacio che i due si sono cambiati a Milano. Poi sono partiti entrambi alla volta di Ibiza. Rientrato in Italia, Spinalbese ha capito di non poter più fare a meno di Belén: "Un giorno pensavo così tanto a questa storia che mi sono distratto e ho lasciato la macchina aperta e le luci accese. Così ho chiamato mia sorella maggiore per dirle: ‘Mi sa che mi sono innamorato', e lei mi ha risposto: ‘Anto, di che cosa ti sei fatto?‘ E mi ha buttato giù il telefono". Al settimanale Chi ha raccontato che ogni giorno chiede a Belén di sposarlo.

Febbraio 2021 – Belén è incinta di Antonino Spinalbese

Belén ha annunciato di essere incinta. Aspetta un bebè da Antonino Spinalbese. La showgirl è al quinto mese di gravidanza e ritiene di avere finalmente trovato l'altra metà della mela. Reputa il fidanzato un ragazzo gentile, affidabile, altruista e dai modi incantevoli. Santiago ha approvato la loro relazione. Il primogenito di Belén, nato dal rapporto con Stefano De Martino, pensa che l'hair stylist sia un principe mandato da Dio: "Un giorno, dopo tre mesi che frequentavo Antonino e cercavo di farlo passare per un amico, lui mi ha chiamato distrattamente ‘Amore' e, allora, Santiago mi ha confessato: ‘Ho sentito che ti ha chiamato amore, vorrà pur dire qualcosa, fidanzati con lui per favore. Secondo me Dio ti ha mandato il principe‘. Poi alcuni giorni dopo mi ha spiazzata: ‘ma un fratellino?'". Ed è stato accontentato, anche se Belén ha la sensazione che sia in arrivo una femminuccia.